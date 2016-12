Advent, Advent, ein Lichtlein brennt! Von wegen. Hier im unterfränkischen Mainbernheim sind es nämlich gleich Hunderttausende. Und in der Weihnachtszeit zieht diese spektakuläre Beleuchtung immer wieder viele Besucher an. "Das ist echt super, dass so etwas hier gibt, diese Beleuchtung und das alles. Man hat sowieso wenig Deko in Unterfranken, haben wir festgestellt, und das ist wirklich mal was ganz außergewöhnliches, ist nur empfehlenswert." "Also ich finde das wunderbar hier und auch diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, muss ich sagen, muss man wirklich honorieren. Und Weihnachtsfeeling ist einfach da, wenn man hier reinkommt, schon. Also ich bereue es, dass ich meine Kinder nicht mitgebracht habe, dass die heute leider nicht dabei sind." Bewohnt wird das Haus von Rosa Krämer und Teilen ihrer Familie. Zwei Töchter leben in den USA und sie sind die Hauptquellen für den Weihnachtsschmuck. Frau Krämer zu ihrer Motivation für die aufwendige Dekoration: "Also für mich ist das halt, wenn das so richtig weihnachtlich geschmückt ist, das bringt richtig weihnachtliche Stimmung. Und ich finde die Lichter, dass ist beruhigend. Wir machen schon die Flackerlichter und das, das machen wir nicht, weil das ist nicht beruhigend. Und ich finde es schön, das ist doch eine schöne Atmosphäre." Für den Aufbau der leuchtenden Pracht braucht die Familie nach Angaben der Enkelin Sabrina Bauer sechs bis acht Wochen. Und zu sehen gibt es das strahlende Haus normalerweise vom 1. Advent bis zum 6. Januar.