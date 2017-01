Selfie-Stick war gestern. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas zeigte das Unternehmen Zero Zero Robotics eine Selfie-Drohne. Der Geschäftsführer MENGQIU WANG. "Das ist ein fliegender Roboter, ein fliegendes Stück künstlicher Intelligenz. Es ist wie dein persönlicher Fotograf, es folgt dir und zeichnet dein Leben auf." Eine Bild-Erkennungssoftware ermöglicht es der Drohnenkamera, ihren Besitzer zu identifizieren und nach ihm zu suchen. Die Drohne ist nur eines von Tausenden neuen Produkten auf dem weltweit größten Tech-Event CES. Die Virtuelle Realität ist nach wie vor ein großes Thema. Mit diesem Gerät lässt sich eine animierte Welt am ganzen Körper erfahren. Voller Körpereinsatz mit einem beweglichen "Exoskelett". TOM SICARD hat den Hypersuit entwickelt. "Wir wollten das erste Fahrzeug für die Virtuelle Realität kreieren. Damit kann man zu Hause all das tun, wovon die Menschen sonst nur träumen, weil es zu extrem ist: wie fliegen, tauchen oder reiten. Manches ist für Menschen generell nicht möglich." Keine Hitech-Messe kommt zur Zeit an persönlichen Robotern vorbei, wie diesem kinderfreundlichen Exemplar Kuri. Die CES hat noch bis zum 8. Januar geöffnet.