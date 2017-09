Separatisten fordern von Katalanen friedlichen Protest am Referendumstag

Tausende demonstrierende Studenten strömten am Donnerstag durch die Straßen Barcelonas. Sie wollten noch mal kurz vor dem geplanten Unabhängigkeits-Referendum ein Zeichen setzten und sich starkmachen für die Abspaltung der Region Katalonien von Spanien. Obwohl das Referendum durch die spanische Zentralregierung verboten wurde, wollen katalanische Separatisten am Sonntag klar machen, dass eine Mehrheit für die Unabhängigkeit der Region ist. Zwei Organisationen riefen daher am Donnerstag dazu auf, vor den dann von Polizei abgeriegelten Wahllokalen lange Schlangen zu bilden. Katalonien müsse der Welt gegenüber Einigkeit und Verantwortungsbewusstsein demonstrieren, betonten die Gruppen ANC und Omnium. Ministerpräsident von Katalonien, Charles Puigdemont sagte in einem Interview am Freitag: "Über viele Jahre gehen in Katalonien nun schon Millionen Menschen auf die Straßen und demonstrieren. Und es gab bisher nie Zwischenfälle. Es wäre nicht nur paradox, sondern auch höchst merkwürdig, wenn nun etwas passieren würde, gerade dann, wenn mehr Polizeibeamte als je zuvor in Katalonien anwesend sind." Die Madrider Zentralregierung will die für Sonntag geplante Volksabstimmung verhindern, die auch vom Verfassungsgericht als unzulässig verboten wurde. Insgesamt 26.000 Polizisten sollen dafür sorgen, dass die mehr als 2500 Wahllokale in Katalonien geschlossen bleiben. Unterstützter der Separatisten mit ihrer Meinung zum dem anstehenden Referendum: "Wir glauben, dass es sich hier um Grundrechte handelt, die wir verteidigen müssen, und wir können die Unterdrückung in keinem Fall tolerieren. Was auch immer man in diesen Fall verteidigen will, und bei uns ist es die Unabhängigkeit, wir können es dem Staat nicht erlauben, uns zu unterdrücken. Egal um was es geht. Daher müssen wir unsere Rechte verteidigen und unserem Gefühl vertrauen und vor allem die Sache mit allem verteidigen, was wir haben." "Diese Bewegung ist notwendig und wichtig. Denn wir kämpfen vor allem dafür, abstimmen zu dürfen. Und wenn wir auf diesem Weg sogar die Unabhängigkeit bekommen, dann ist diese Mobilisierung notwendig und fundamental." Die Separatisten-Organisation ANC rief eindringlich zu strikter Gewaltlosigkeit auf. In einem Schreiben an die Mitglieder wird gefordert: "Friedlicher Widerstand, null Gewalt". Gewaltsame Aktionen werden jedoch von ausländischen Anarchistengruppen befürchtet, die nach Berichten spanischer Zeitungen bereits in Barcelona angekommen sind. Gespannt blicken auch andere Länder mit separatistischen Tendenzen in Europa, wie zum Beispiel Italien, auf die weitere Entwicklung in Katalonien.