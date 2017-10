Separatisten wollen Abspaltung umsetzen

Die katalanischen Separatisten steuern nach dem Unabhängigkeitsreferendum ungeachtet des Widerstandes der Madrider Regierung die Loslösung von Spanien an. Der Präsident der Regionalregierung in Barcelona, Carles Puigdemont, sagte, er habe die Pflicht, das Ergebnis der Befragung umzusetzen. In einer Pressekonferenz forderte er die Zentralregierung auf, die ihr unterstehende Nationale Polizei und die Guardia Civil abzuziehen. Sie habe beim Versuch die Abstimmung zu verhindern fast 900 Menschen verletzt. O-TON CARLES PUIGDEMONT, KATALANISCHER PRÄSIDENT "Wir fordern den Abzug aller in Katalonien stationierten Polizeikräfte, damit diese repressiven Operationen ein Ende finden. Sie haben Gewaltakte in einem Land verursacht, das jahrelang protestiert hat, ohne irgendwelche Vorfälle mit Millionen von Menschen. Deshalb wollen wir die Stationierung von Bereitschaftspolizei nicht, so wie sie die spanische Regierung vorgenommen hat." Zum konkreten weiteren Vorgehen machte er aber zunächst keine Angaben. Für Dienstag kündigte Puigdemont allerdings einen Generalstreik an. Nach Angaben der Regionalregierung stimmten 90 Prozent der Wähler für eine Loslösung von Spanien. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy sagte, das Referendum verstoße gegen die Verfassung und sei illegal. Rajoy betonte, die Mehrheit der Katalanen habe sich an der Abstimmung nicht beteiligt. Umfragen zufolge unterstützen lediglich 40 Prozent der Katalanen eine Abspaltung von Spanien. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag nach Angaben der katalanischen Regierung bei 42,3 Prozent. Bis auf Venezuela zeigte im Ausland zunächst kein Staat Unterstützung für die Separatisten. Die EU-Kommission forderte im beide Seiten zu Gesprächen auf. Für Mittwoch ist eine Dringlichkeitssitzung im EU-Parlament geplant.