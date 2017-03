Showdown um Tusk auf EU-Gipfel

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei ihrer Ankunft zum Brüsseler Gipfel am Donnerstag klar zur Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk bekannt. O-Ton: "Deutschland wird die Wiederwahl, Verlängerung also, von Donald Tusk unterstützen." Polen wollte sich gegen eine weitere Amtszeit Tusks stemmen und der Personalie nicht zustimmen, so Ministerpräsidentin Beata Szydlo. Damit nahmen sie und ihre von der nationalkonservativen PiS-Partei geführte Regierung auch eine Spaltung der osteuropäischen Visegradgruppe inkauf. Deren Mitglieder Tschechien, Ungarn und die Slowakei stellten sich gegen Warschau und befürworteten die Wiederwahl des polnischen Politikers Tusk. Szydlo sagte vor Beginn des Spitzentreffens, die Entscheidung könne nicht gegen den Willen Polens getroffen werden. Nach Angaben der Bundesregierung und des amtierenden maltesischen Ratspräsidenten Joseph Muscat gab es eine sehr große Unterstützung der anderen EU-Regierungen für Tusk. "Eines oder mehrere Länder können gegen eine Entscheidung sein, aber ein Land kann eine Entscheidung nicht blockieren. Da gibt es sehr klare Regeln zum Vorgehen und zum Verfahren, die wir befolgen werden." Der EU-Ratspräsident kann mit einer qualifizierten Mehrheit - und damit gegen den Widerstand Polens - für weitere zweieinhalb Jahre bestimmt werden. Allerdings gab es die Wahl eines Ratspräsidenten gegen den Willen seines Heimatlandes zuvor noch nie.