Siemens und Alstom bieten chinesischem Zug-Riesen Paroli

Der ICE und der TGV kommen künftig aus einem Haus: Der Münchner Siemens-Konzern bringt seine Bahntechnik-Sparte in den französischen Rivalen Alstom ein und will damit einen schlagkräftigen Konkurrenten für den chinesischen Branchenriesen CRRC schmieden. Mit rund 15,3 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 62.000 Mitarbeitern ist die künftige Nummer zwei am Weltmarkt jedoch nur halb so groß wie der Marktführer. Die neuen Partner achten auf ein Gleichgewicht der Kräfte bei Siemens Alstom: Der Konzern sitzt in oder nahe Paris und wird von Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge geführt. Siemens hält aber gut 50 Prozent der Aktien und kann später sogar auf 52 Prozent aufstocken. Offiziell ist in der Absichtserklärung von einer "Fusion unter Gleichen" die Rede. Siemens-Chef Joe Kaeser am Mittwoch in Paris: "Gemeinsam mit unseren Freunden von Alstom werden wir einen neuen europäischen Champion in der Bahnindustrie mit einer globalen Reichweite schaffen." Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge zeigte sich am Mittwoch in Paris etwas demütiger: "Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses neue Unternehmen führen darf und ich bin besonders stolz. Ich bin mir der Geschichte dieser beiden Unternehmen bewusst, die tief verwurzelt sind in ihren eigenen Märkten und über viel Know-how verfügen. Und es gibt damit verbunden starke politische Emotionen. Ich bin sehr stolz darüber, diese neue Gruppe auf die nächste Stufe zu heben, und, wie Joe gesagt hat, allen unseren Mitarbeitern zu zeigen, wie die Zukunft für sie aussehen kann." Zu möglichen Konsequenzen für die Arbeitsplätze äußerten sich Siemens und Alstom nur vage. "Die Geschäftsaktivitäten der beiden Unternehmen ergänzen sich weitgehend", hieß es in einer Mitteilung. Frankreichs Finanzminister wurde deutlicher. Er unterstrich, dass Siemens unter anderem zugesagt habe, Arbeitsplätze und Werke in Frankreich zu erhalten. Auch Siemens-Chef Joe Kaeser hatte bereits im Vorfeld erklärt, eine Fusion im Bahngeschäft habe kaum einen Arbeitsplatzabbau zur Folge. Denn: Mobilität sei ein Wachstumsfeld.