Tag der offenen Tür bei der Bundesregierung. In der Bundespressekonferenz herrschte am Sonntag großer Andrang. Sonst Arbeitsplatz von Politikern und Journalisten duften heute einmal die Bürger vor der blauen Wand Platz nehmen. Und dem Bundeswirtschaftsminister ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP: O-TON SIGMAR GABRIEL, BUNDESWIRTSCHAFTSMINISTER; "Nach meiner Einschätzung sind die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten de facto gescheitert, auch wenn das keiner so richtig zugibt. Und das liegt daran, die haben 14 Verhandlungsrunden gemacht zu 27 Kapiteln, haben nicht zu einem einzigen Kapitel auch nur einen einzigen gemeinsamen Text hingekriegt. Wir dürfen uns aber den amerikanischen Vorschlägen nicht unterwerfen. Wir haben in Europa auch eine eigene Form des Zusammenlebens, und dazu zählt übrigens auch das von Ihnen zitierte Vorsorgeprinzip." Das Freihandelsabkommen TTIP war drei Jahre lang verhandelt worden. Viele Bürger in Europa befürchteten eine Aufweichung von europäischen Standards und Zugeständnisse an Lobbygruppen. Auch die Verhandlungen, die hinter verschlossenen Türen in Brüssel stattfanden, wurden immer wieder kritisiert. Hunderttausende Menschen in ganz Europa waren deshalb auf die Straße gegangen.