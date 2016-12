Sonnige Reflektionen am Freitag an der Frankfurter Skyline. Frisch war es, doch bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt waren Aktivitäten und freiem Himmel durchaus angesagt. Für die Silvesternacht ist die Prognose ebenfalls recht entspannt, bis auf die Möglichkeit von Nebelbildung in den Niederungen, der die Sicht auf die eine oder andere Rakete schmälern könnte. Das erläuterte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. O-Ton: "Also, für die Silvesterfeierei sieht es ganz gut aus in Deutschland, denn es wird nicht extrem windig sein. Also, wir erwarten eigentlich meist nur wenig Wind. Nur an der Küste, da kann es ein bisschen stürmisch sein, oder auf den Bergen oben, aber für die meisten eher wenig Wind. Und was auch gut ist, es wird wohl trocken in Deutschland bleiben. Wir rechnen mit trockenem Wetter. Man muss sich allerdings warm anziehen, denn die Temperaturen in der Silvesternacht, die werden doch vor alledem in der Mitte und im Süden Deutschlands frostig sein." Und wie es sich zum Ende eines Jahres gehört, haben die DWD-Wetterforscher auch Rückblick und Ausblick parat. O-Ton: "2016 war in Deutschland wieder ein zu warmes Jahr. Es war ein Grad zu warm. Allerdings nicht so warm wie die zwei Jahre zuvor. Weltweit war es wieder das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Bei Niederschlag und Sonnenschein war es ein bisschen durchschnittlich. Allerdings für uns Meteorologen war das Highlight 2016 diese Unwetterlage im Frühsommer, im Juni. Da hatten wir so viele Unwetterwarnungen wie noch nie herausgeben müssen. Ja, wie geht es 2017 weiter? Wir erwarten, zumindest laut unseren Trendprognosen, dass der Winter, also die Zeit bis Februar, im Mittel zu warm ausfallen soll, was nicht heißt, dass es zwischen drinnen nicht mal arktische Kaltlufteinbrüche geben kann." Und ein solcher könnte sogar unmittelbar bevorstehen, und zwar so ab dem Wochenende nach dem Dreikönigstag mit Nachttemperaturen von unter minus 20 Grad. Das könnte den Modellen zufolge einen der kräftigsten Kaltlufteinbrüche in Deutschland seit Jahren bedeuten. Dann würde es auch für Tiere und Sportler im Freien deutlich ungemütlicher.