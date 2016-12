Der Sohn zweier Opfer des Anschlages auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz entzündete am Dienstagabend die vierte Kerze am großen Chanukkaleuchter vor dem Brandenburger Tor. Die Eltern von Or Elyakim waren am 19. Dezember aus Israel in Berlin zu Besuch, als der Attentäter in die Menschenmenge an der Gedächniskirche raste. Seine Mutter starb dabei, sein Vater liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Rabbi Yehuda Teichtal widmete die Kerzen des Leuchters allen toten und überlebenden Opferns des Anschlages am Breitscheidplatz vom 19. Dezember. Der Terror werde nicht siegen, sagte Teichtal: Und wir stehen hier heute zusammen und sagen, das Licht über Dunkelheit. Es wird ein positiver, lebendiger schöner fröhliches Miteinander in Zukunft in Berlin sein. Für alle Menschen. Wir stehen hier heute um zu sagen, dass hier an diesem Ort, in diesem Ort, wo es dunkel war, heute bringen wir Licht." Unter den Gästen waren auch die stellvertretende Präsidentin des Bundestages Petra Pau und der Berliner Innensenator Andreas Geisel . Der Chanukkaleuchter vor dem Brandenburger Tor ist der größte Leuchter seiner Art in Europa und demonstriert an prominenter Stelle die Teilhabe der jüdischen Gemeinden von Berlin am öffentlichen und religiösen Leben. Das jüdische Chanukkafest begann in diesem Jahr am Samstagabend, dem 24. Dezember und dauert acht Tage.