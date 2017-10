Sonderbeauftragter wirft Ermittlern grobe Fehler im Fall Amri vor

Mit einem konsequenteren Vorgehen hätten die Ermittlungsbehörden den Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri vermutlich weit vor der Tat stoppen können. Zu diesem Ergebnis kommt der ehemalige Generalbundesanwalt und Sonderbeauftragte des Berliner Senats Bruno Jost in seinem Untersuchungsbericht, den er am Donnerstag in Berlin vorstellte. Der Tunesier war am 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei starben zwölf Menschen. . Es habe grobe Fehler gegeben, wozu insbesondere der Verlauf der Observation und Telefonüberwachung Amris durch die Berliner Polizei im Sommer 2016 gehört habe, sagte Jost. Auch eine Festnahme Amris in Friedrichshafen in Baden-Württemberg am 30. Juli des selben Jahres habe die Chance eröffnet, den Tunesier zumindest vorübergehend aus dem Verkehr zu ziehen. "Ich würde sagen, es gibt keine mathematische Gewissheit, das man Amri hätte festnehmen können und in Haft nehmen können aber es hätte, wenn alles gut gelaufen wäre, eine reelle Chance gegeben ihn festzunehmen. Und zumindest eine Zeit lang in Untersuchungshaft oder in Strafhaft zu bekommen." Amri gab nach seiner Einreise in Deutschland im Juli 2015 in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bei Asylbehörden mehrmals falsche Namen an, handelte in Berlin mit Drogen und wurde dort parallel als gefährlich eingestuft. "Ich finde man kann einen Fall nicht, jedenfalls nicht einen wie Amri null-acht-fünfzehn behandeln, das geht nicht. Amri war einer der Gefährder, die im GTAZ oft und so intensiv besprochen wurden wie kaum ein anderer. Und dann kann man nicht so tun als, ob man da ein Eierdieb festgenommen hätte." Jost kritisierte die damaligen Arbeitsbedingungen beim LKA Berlin als katastrophal. Dennoch hätte es nicht passieren dürfen, dass die Überwachung Amris vorzeitig eingestellt wurde. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel sprach sich für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag aus.