Sonniger Speed auf vier Rädern

Mit superschnellen Solargefährten durch die Weiten Australiens: Das Team aus den Niederlanden, Nuon Solar, konnte am Montag, dem zweiten Tag der "World Solar Challenge" durch die Weiten Australiens, seine Führung behaupten vor dem Team aus Japan. Team-Vertreterin SARAH BENNINK BOLT zeigt sich entsprechend zuversichtlich: O-Ton: "Das Spektrum im Feld ist diesmal sehr breit, alle Autos sehen sehr verschieden aus. Alles, was wir wissen, ist, dass wir ein gutes Auto haben, wir haben es in den vergangenen Tagen sehr gut vorbereitetet für das Rennen, und wir glauben fest daran, dass wir alles tun können, um hier zu gewinnen." Das Solar-Rennen hier geht von Darwin im Norden nach Adelaide im Süden und dürfte rund eine Woche dauern. Die Autos erreichen Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde und werden ausschließlich mit Solarenergie betrieben. Weitere Teams kommen unter anderem aus den USA, Deutschland, Großbritannien, Malaysia, Schweden, dem Iran, Indien und Südafrika.