Elektronikriese Sony hat am Mittwoch Details zu seinen neuen Playstation-Spielekonsolen und zur Cyberbrille PlayStation VR veröffentlicht. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft will der Konzern zwei Konsolen auf den Markt bringen: Die schlankere Playstation 4 Slim, sowie die für Spiele-Enthusiasten gedachte Playstation 4 Pro. Letztere soll Spiele im neuen, hochauflösenden Standard 4K ermöglichen, sowie High Dynamic Range-Kontrast bieten und damit bereit sein für Virtual Reality-Geräte. Die Cyberbrille PlayStation VR soll bereits ab Oktober erhältlich sein. Sollte sie die großen Erwartungen erfüllen, die Gamer an die neue Technologie stellen, könnte Sony damit ein wichtiger Vorsprung gegenüber Konkurrent Microsoft gelungen sein. Dort rechnet man nämlich erst im nächsten Jahr mit der Nachfolgerin der Spielekonsole Xbox.