Daniel Blake darf nicht arbeiten. Der Zimmermann aus Nordengland ist krank und auf Sozialhilfe angewiesen. Blakes Anspruch wird abgewiesen und der Endfünfziger gerät beim Antrag auf Arbeitslosengeld in die Mühlen der Bürokratie. Ein zermürbender Kampf beginnt. "Ich, Daniel Blake" heißt das preisgekrönte Sozialdrama von Ken Loach. Trifft das Werk des britischen Regisseurs einen Nerv? "Das hoffe ich, denn die Geschichte, die der Film zeigt, ist sehr weit verbreitet. Die Staatsbürokratie wird benutzt, um Menschen zu demütigen. Wenn sie arbeitslos sind oder wegen einer Erkrankung nicht arbeiten können, wird ihnen eingeredet, dass sie selbst schuld an ihrer Situation seien. Und wenn sie dann nicht tun, was der Staat von ihnen verlangt, was sie oftmals gar nicht tun können, wird ihnen das bisschen Geld gestrichen. Hunger wird also als Waffe eingesetzt." Sanktionen gegen Arbeitslose zu verhängen, hält Loach für entwürdigend. In seinem Film versucht Daniel Blake (gespielt von Dave Johns) verzweifelt, eben diese Würde zu bewahren. Halt findet er bei der alleinerziehenden Mutter Katie (gespielt von Hayley Squires). Aber die junge Frau ist ebenfalls in einer Notlage. Die Ohnmacht und Ausgrenzung, die die Betroffenen empfinden, kann laut Loach gefährliche Folgen haben. Mit Sorge blickt der Regisseur auf den Rechtsruck, der auch bei der Brexit-Kampagne in seiner Heimat zu spüren gewesen sei. "Die Leute sind sehr offen für die einfachen Antworten der Rechten: Du hast keine Arbeit? Schieb' die Schuld auf den Ausländer, auf den Typen mit der anderen Hautfarbe, auf den, der eine andere Sprache spricht. Sie versuchen, die Arbeiterklasse zu spalten." Das bewegende Sozialdrama brachte Loach bei den renommierten Filmfestspielen in Cannes die Goldene Palme ein - die zweite in der Karriere des 80-jährigen Filmemachers. Am 24. November kommt "Ich, Daniel Blake" in die deutschen Kinos.