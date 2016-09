Eine Explosion hat am Donnerstag eine Falcon-9-Rakete des US-amerikanischen Unternehmens SpaceX zerstört. Die heftige Detonation habe sich bei einem Routinetest der Triebwerke auf dem Startplatz Cape Canaveral ereignet, teilte SpaceX mit. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Die Rakete sollte am Samstag einen israelischen Kommunikationssatelliten ins All bringen, doch auch der ist nun zerstört. Was den Unfall auslöste ist noch nicht bekannt. Die Explosion ist der zweite schwere Rückschlag für das Unternehmen von Elon Musk. Im Juni letzten Jahres explodierte eine Rakete während des Fluges. Die Suche nach der Ursache sorgte für einen monatelangen Startstopp. SpaceX wurde vor zehn Jahren gegründet und verfolgt ein neues Konzept. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen sollen die Raketen wieder aus dem Weltraum zur Erde zurückkehren und wiederverwendet werden. Ziel ist es, die Kosten für die Raumfahrt zu senken.