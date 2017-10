Spaniens Regierung bittet um Entschuldigung für Polizeieinsatz

Erstmals nach dem Polizeieinsatz beim katalanischen Unabhängigkeitsreferendum hat ein Vertreter der Zentralregierung in Madrid um Entschuldigung gebeten. Der Regierungssprecher Inigo Mendez de Vigo sagte am Freitag in Madrid, dass Menschen von der Polizei verletzt worden seien und dass das natürlich allen sehr leidtun würde. Die Äußerung könnte in der Region Katalonien als Versöhnungsgeste gewertet werden. Polizeibeamte waren am Sonntag im Einsatz, um die Volksabstimmung zu unterbinden, die nach Ansicht der Regierung in Madrid gegen die Verfassung verstieß und auch höchstrichterlich untersagt gewesen war. Menschenrechtsexperten kritisierten das Vorgehen der Sicherheitskräfte als überzogen. Nach Angaben der katalanischen Gesundheitsbehörden wurden etwa 900 Menschen verletzt. Bei dem Referendum hatten nach Darstellung der Regionalregierung 90 Prozent für eine Loslösung von Spanien gestimmt und die Wahlbeteiligung lag demnach bei 40 Prozent. Das katalanische Parlament will nun offiziellen Angaben zufolge am Dienstagabend um 18.00 Uhr zusammenkommen. Das teilte die Parlamentspräsidentin am Freitag über Twitter mit. Und sagte, dass dann Regierungschef Carles Puigdemont das Plenum über die "aktuelle politische Situation" nach dem Unabhängigkeitsvotum informieren werde.