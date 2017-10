Spaniens Regierung fordert Klarheit über Kurs Kataloniens

Die spanische Regierung hat die Regionalregierung in Barcelona aufgefordert, formal klarzustellen, ob sie die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hat oder nicht. Dies sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Madrid. "Das Kabinett ist sich einig, dass wir eine offizielle Erklärung der katalanischen Regierung haben wollen, ob sie die Unabhängigkeit bestätigt oder nicht. Es wurde Verwirrung gestiftet, ob dies in Kraft gesetzt wurde. Mit dieser Bestätigung wollen wir die Klarheit und Sicherheit für die Bürger schaffen, die in so einer wichtigen Frage nötig ist. Und das wollen wir, bevor wir über Maßnahmen beraten, die die Regierung nach Artikel 155 unserer Verfassung ergreifen kann." Nach der spanischen Verfassung ist eine Abspaltung einer Region nicht möglich. Artikel 155 sieht vor, dass die Zentralregierung eine Regionalregierung absetzen kann, wenn diese gegen die Verfassung verstößt. Wie genau dies umgesetzt werden soll, bleibt allerdings offen. Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont hatte am Dienstagabend zwar betont, Katalonien habe nach dem Referendum vom 1. Oktober das Recht auf Unabhängigkeit. Er verzichtete aber darauf, die Abspaltung auszurufen, und schlug stattdessen Verhandlungen mit der Zentralregierung vor. Die Menschen in Madrid schauen mit Sorge auf die Spannungen zwischen Spanien und Katalonien: "Sie müssen sehen, dass sie sich einigen. Ich weiß nicht, wie eine Lösung aussehen könnte, das müssen die Politiker wissen. Das Thema ist festgefahren und jemand muss sich bewegen und versuchen, zu verhandeln." "Meiner Meinung nach gibt es immer Raum für Verhandlungen. Aber nur, wenn es im Rahmen der Gesetze abläuft. Wenn nicht ist es, als ob man mit einem Mann spricht, der eine Waffe in der Hand hält. Wenn man verhandeln will, muss man die Waffe beiseitelegen und sich wieder auf die Gesetze besinnen. Dann kann über alles geredet werden, sonst ist das nicht möglich." Puigdemont hatte sein Vorgehen damit begründet dass er Spielraum für eine internationale Vermittlung in dem Konflikt schaffen wolle. Allerdings betonen seit Wochen sowohl EU wie auch die Mitgliedsstaaten - darunter auch Deutschland - die Krise sei ein innerspanischer Konflikt, der auch dort gelöst werden müsse. Die spanische Zentralregierung hat eine Mediation wiederholt entschieden abgelehnt.