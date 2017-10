Spanier demonstrieren für Einheit des Landes

Stühle wurden zu Wurfgeschossen am Donnerstag in Barcelona. Dabei waren Gegner und Befürworter einer Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien aneinandergeraten. Die Polizei war schnell vor Ort, um die beiden Gruppen voneinander zu trennen. Meldungen über Verletzte oder Festnahmen gab es zunächst nicht. Der Konflikt zwischen Spanien und Katalonien überschattete am Donnerstag die Feiern zum spanischen Nationalfeiertag. In Madrid gab es eine Militärparade in Anwesenheit von König Felipe und Königin Letizia. Kampfjets folgen am Himmel Formationen, das Militär demonstrierte Stärke. In Barcelona gingen Tausende Menschen auf die Straßen, die wollen, das Katalonien Teil von Spanien bleibt. Der spanische Ministerpräsident Rajoy hatte Kataloniens Regierungschef Puigdemont ein Ultimatum gestellt. In einem Schreiben Rajoys heißt es, Puigdemont müsse zunächst bis Montag um 10 Uhr die Frage klar beantworten, ob er bei seiner Rede am Dienstag vor dem Regionalparlament in Barcelona die Unabhängigkeit der Region erklärt habe. Bis spätestens nächsten Donnerstag müsse er dann die laufenden Abspaltungsbestrebungen faktisch abbrechen und zur Legalität zurückkehren. Puigedemont sollte sich daran halten, findet die katalanische Abgeordnete Ines Arrimadas: "Es ist immer noch Zeit. Puigedemont hat eine vernünftige Frist bekommen, um darüber nachzudenken, was er den Menschen in Katalonien antut. Und ich hoffe, dass er die Möglichkeit nutzt. In jedem Fall sieht es so aus, dass er nicht einsichtig ist. Demokratien haben Möglichkeiten um sich gegen die zu verteidigen, die sie angreifen. Diejenigen, die die Rechte der Katalanen zurückgeben wollen. Diejenigen, die uns Katalanen, Spaniern und Europäern die Richte wegnehmen wollen." Die Demonstranten in Barcelona sahen sich in ihrer Meinung mit vielen Menschen in Madrid einig. Am Nationalfeiertag verwandelte sich die Hauptstadt in ein Meer aus spanischen Flaggen. Die meisten Spanier wollen die Einheit des Landes nicht aufgeben. Und lehnen die Abspaltungsbestrebungen in Katalonien entschieden ab.