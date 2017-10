Spanische Bankaktien im Minus

Das Referendum in Katalonien verunsichert die Anleger an den Börsen. Nach Handelsbeginn am Montag gab der spanische Aktienindex IBEX um 1,5 Prozent nach, allen voran die Werte der spanischen Banken. Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank. O-TON ROBERT HALVER, LEITER KAPITALMARKTANALYSE BAADER BANK: "Wir haben gerade die Eurokrise überwunden, Freiheitsbestrebungen kommen jetzt sicherlich nicht gut an. Die EU hat ja eine große Aufgabe: Sie muss vermitteln. Allerdings auch das ist klar, wenn ein Volk Freiheit haben will mit 90 Prozent, ist das sicherlich auch ein Faktum, das man nicht ignorieren kann. Und hier ist dann die spanische Zentralregierung gefragt, die Wogen zu glätten. Europa kann jetzt keine neuen Konflikte gebrauchen." Deutlich beliebter waren die Aktien deutscher Unternehmen. Am Montag stieg der deutsche Leitindex zu Handelsstart um 0,3 Prozent auf 12.871 Punkte und war damit nur noch rund 80 Zähler von seinem im Juni erreichten Rekordstand entfernt.