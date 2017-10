Spanische Regierung setzt katalonischer Führung letzte Frist bis Donnerstag

Im Streit über eine Unabhängigkeit Kataloniens geht die Hängepartie weiter. Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont vermied auch am Montag eine klare Aussage darüber, ob er vorige Woche schon die Unabhängigkeit seiner Region ausgerufen habe. Stattdessen forderte er die Zentral-Regierung in Madrid erneut zum Dialog auf. Puigdemont hatte am Sonntag am Rande einer Ehrung für den von Spaniens Franco-Faschisten 1940 erschossenen früheren Ministerpräsidenten von Katalonien, Lluís Companys, gesagt: O-Ton: "Im Namen der Regierung hier und in meinem eigenen Namen möchte ich unsere Verpflichtung auf Frieden, Höflichkeit, Gelassenheit und auf Standfestigkeit sowie Demokratie unterstreichen. Das sollte uns leiten bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben." Die Zentral-Regierung in Madrid kündigte daraufhin an, die Region Katalonien unter ihre direkte Kontrolle zu nehmen, sollte Puigdemont nicht bis Donnerstag, 10.00 Uhr, die Unabhängigkeit widerrufen. Die spanische Vize-Regierungschefin Soraya Saenz de Santamaria sagte in diesem Sinne am Montag in Madrid: O-Ton: "Herr Puigdemont hat noch immer die Möglichkeit, die Lage zu lösen, er muss "Ja" oder "Nein" zur Erklärung (der Unabhängigkeit) sagen. Er hat es vermieden, solch eine einfache Antwort zu geben, und er hat vermieden, die Verfassung anzuwenden. " Jeder Dialog könne nur im Rahmen der Gesetze stattfinden. Für ihre Position habe die Regierung eine breite Unterstützung im Parlament. In den Straßen von Barcelona stellt sich die Lage in etwa so dar: O-Ton: "Ich denke, unser Präsident Puigdemont hatte keine andere Wahl, als all den Menschen zu entsprechen, die hinter ihm stehen. Die würden es als eine Verleugnung betrachten, als einen Betrug an den zwei oder drei Millionen Menschen, die am 1. Oktober für die Unabhängigkeit gestimmt haben. Seit diesem Punkt gibt es einen Bedarf an Dialog, und wir hoffen, dass das jemand in die Hand nimmt und sie mit Verhandlungen beginnen." O-Ton: "Ich denke, Dialog ist gut, aber wenn es keinen gibt, dann sollten wir die Unabhängigkeit erklären. Wenn es keine Möglichkeit für Dialog gibt, dann sollten sie mit der Unabhängigkeit ernst machen. Denn wenn nicht, dann gibt es gar nichts für uns, daher denke ich, das ist der einzige Weg." O-Ton: "Ich denke, dass Puigdemont auf sehr hinterlistige Weise nun Gnade sucht." Puigdemont und andere katalanische Politiker hatten am 10. Oktober die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet, in der die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen wird, Katalonien als souveräne Republik anzuerkennen. Gleichzeitig betonte er, dass diese Erklärung zunächst keine formellen Auswirkungen haben werde. Puigdemont beruft sich auf den Ausgang des Referendums vom 1. Oktober. Diese Abstimmung war vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärt worden. Etwa 90 Prozent hatten für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien gestimmt. Allerdings lag die Wahlbeteiligung nur bei 43 Prozent. Der konservative spanische Regierungschef Rajoy hat eine internationale Vermittlung abgelehnt. Auch die von den Katalanen ins Spiel gebrachte EU will nicht vermitteln und spricht von einem innerspanischen Konflikt. Die Schweiz hatte grundsätzlich ihre Bereitschaft zur Vermittlung bekundet, aber die Bedingungen für eine Schlichtung als noch nicht gegeben bezeichnet.