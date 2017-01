Ein englischer Snooker-Club hat sich das hier ausgedacht und es dann umgesetzt: Einen der schwierigsten Tricks, der jemals mit Kamera aufgezeichnet wurde. Îm All Stars Bristol haben Snooker-Fans eine ganze Nacht verwendet, um den Trick vorzubereiten, der dann selbst ziemlich genau zwei Minuten dauerte. Am Dienstag war der Trick auf Facebook bereits mehr als eine Million mal angeschaut worden, nachdem die Bilder am Sonntag hochgeladen worden waren.