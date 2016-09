Die SPD hat am Sonntag trotz deutlicher Verluste die Landtagswahl in Berlin gewonnen. Die Sozialdemokraten bleiben vor der CDU klar stärkste Partei. Die Freude über den Wahlsieg wurde allerdings vom Einzug der AfD ins Abgeordnetenhaus gedämpft. Nicht nur beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller. "Und ich bin vorhin gefragt worden, wie gehen wir jetzt damit um, dass die da im Abgeordnetenhaus sitzen mit einem zweistelligen Ergebnis. Ich habe gesagt, da ist nichts zu verändern an unserer klaren Position. Weder auf Bezirks- noch auf Landesebene wird es irgendeine Form von Zusammenarbeit mit der AfD geben. Im Gegenteil, wir werden sie mit demokratischen Mitteln, wir werden sie mit unseren parlamentarischen Mitteln stellen. Und wir werden deutlich machen, dass das für die in Berlin ein verdammt kurzes Zwischenspiel sein wird. Wir werden sie bekämpfen, liebe Genossinnen und Genossen." SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte wichtig sei auch: Fast 90 Prozent hätten die AfD nicht gewählt. "Aber ich finde, wir müssen in Deutschland mehr darüber reden, dass wir miteinander doch eine gewaltige Mehrheit in diesem Land sind, die zu diesem demokratischen, weltoffenen und guten Deutschland stehen, das Eltern und Großeltern von uns aufgebaut haben und für das wir jetzt die Verantwortung tragen, damit es unsere Kinder auch vererbt bekommen. Darauf, finde ich, können die Deutschen stolz sein." Die Rechtspopulisten erreichten aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis.