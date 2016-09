HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON SPD-CHEF SIGMAR GABRIEL NACH BEFÜRWORTUNG DES HANDELSABKOMMENS CETA ZWISCHEN DER EU UND KANADA DURCH DEN PARTEIKONVENT IN WOLFSBURG: "Vor allen Dingen ist eines klar: Dieses Abkommen mit Kanada ist ein Schutz vor schlechten Abkommen, zum Beispiel auch mit den USA. Es ist kein Geheimnis, dass die Vereinigten Staaten absolut unzufrieden darüber sind, dass Kanada bereit war, noch mal neu in Verhandlungen einzutreten. Es ist überhaupt kein Geheimnis, dass die Amerikaner sagen: Das, was ihr mit den Kanadiern verabredet habt, würden wir nie machen, beispielsweise die privaten Schiedsgerichte abzuschaffen. Und deswegen sage ich auch: Diese Verhandlungsposition der USA bedeutet, dass wir damit jedenfalls TTIP nicht werden abschließen können. Ich glaube, dass es nach den amerikanischen Präsidentschaftswahlen überhaupt in der ganzen Frage erst mal eine Debatte über die Frage geben muss: Wie soll ein solcher Neustart aussehen?"