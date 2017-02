SPD in NRW setzt auf Kraft und Schulz

Die SPD kann Umfragen zufolge weiter vom designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz profitieren. Das wollte auch die amtierende Ministerpräsidentin und NRW-Spitzenkandidatin Hannelore Kraft auf dem Parteitag in Düsseldorf nutzen. "Sie spüren, gerade jetzt braucht es eine starke Sozialdemokratie und sie spüren, dass Martin Schulz mit Leidenschaft und hoher Glaubwürdigkeit sich genau dafür einsetzt. Martin lässt euch alle herzlich Grüßen. Er kämpft heute im Wahlkampf in Schleswig-Holstein, aber Aschermittwoch wird er bei uns ins Schwerte sein, und in vier Wochen hier bei der Landesdelegiertenkonferenz zur Bundestagswahl. Wir sind stolz, dass er unsere Liste anführen wird. Wir sind stolz, dass er einer von uns ist, und wir werden alles geben, dass er unser Bundeskanzler wird." Schwerpunkt des SPD-Wahlkampfes in Nordrhein-Westfallen wird das Thema soziale Gerechtigkeit sein. Außerdem sei es klare Linie, dass es keinen Rückfall in Richtung Abschottung und Nationalismus geben dürfe, sagte Kraft.