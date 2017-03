SPD-Ortsvereine nehmen zahlreiche Neumitglieder in ihre Reihen auf

Er sorgt bei den Sozialdemokraten für frischen Wind. Die SPD hatte nach der Festlegung auf Martin Schulz als Kanzlerkandidaten in Umfragen deutlich zugelegt. "Wir sind ins Bett gegangen und mit dem Brexit aufgewacht. Wir sind ins Bett gegangen und mit Trump aufgewacht. Ja, am 23. September gehen wir auch ins Bett, und wir wachen auf mit dem Wahlsieg der SPD. Vielen Dank!" Auch die Neueintritte in die Partei sind seit Jahresbeginn gestiegen. Allein die Berliner SPD verzeichnete rund 1300 neue Mitglieder. 29 davon in Neukölln - ein Zuwachs von etwa zehn Prozent. Zur Freunde von Fabian Fischer, dem Vorsitzenden der Neuköllner SPD. "Es hat natürlich eine unglaublich hohe Energie freigelegt. Das merkt man an den Neueintritten. Das merkt man an den Leuten, die schon länger dabei sind, die jetzt viel mehr Lust haben Wahlkampf zu machen, die sich in den Wahlkampf stürzen." Die Neumitglieder trafen sich am Dienstag zu einem gemeinsamen Frühstück in dem SPD-Büro Neukölln. Dort konnten sie auch ihre neuen Parteibücher abholen. "Also ich habe das seit Jahren schon überlegt, war immer eine SPD-Wählerin und auch in der Hochschule aktiv und habe dann gedacht, mit all den politischen Entwicklungen, die in Europa und auch weltweit passiert sind, und auch hier in Deutschland, dass ich jetzt einfach mich selbst engagieren möchte." "Und na ja, ich bin halt selber Politikwissenschaftler und habe dann gedacht, okay, das kann nicht sein, wenn nicht mal ich mich in einer Partei engagiere, der sich irgendwie hauptberuflich mit Politik beschäftigt, wer soll es dann machen?" Bei der Abgeordnetenhauswahl im September 2016 wurde die SPD im Wahlkreis nur noch drittstärkste Kraft. Wenn es nach Martin Schulz ginge, käme ein solches Ergebnis der SPD bei der Bundestagswahl nicht ins Haus.