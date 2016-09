Freude bei der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Die Sozialdemokraten haben die Landtagswahlen trotz deutlicher Verluste gewonnen. Gedämpft wird die Partystimmung vom Erfolg der AfD. Die Rechtspopulisten sind an der CDU vorbei auf Platz zwei gerutscht. O-ton SPD-Anhänger: "Hätte besser sein können, aber es ist noch einmal ein blaues Auge. Für's nächste mal gibt es noch ein bisschen mehr zu machen." AfD-Chefin Frauke Petry zeigte sich am Sonntagabend hochzufrieden. "Ja natürlich, ich meine, wir haben hier Wahlkampf mit geringen Mitteln gemacht, die AfD ist nach wie vor hinter allen etablierten Parteien zurück. Wir haben massenhaft Zerstörung von Wahlkampfmitteln und Plakaten erlebt und auch immer wieder die Diffamierungen der etablierten Parteien, die mit der AfD nicht reden wollen. Dann 21 Prozent einzufahren, ist grandios." Im Schweriner Landtag wird der AfD-Spitzenkandidat künftig als Oppositionsführer sitzen. Die AfD-Direktkandidatin Petra Federau sprach von einem wunderbaren Ergebnis. "Also, im Prinzip kann man das, was wir wollen, in einem Satz zusammenfassen: Politik für das eigene Volk." Im Wahlkampf hatte Holm auf das Erfolgsrezept früherer Landtagswahlen gesetzt: Die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin wurde angegriffen, die Furcht vor allem vor muslimischen Migranten wurde geschürt. Die Schuld für den AfD-Erfolg allein Angela Merkel zu geben, reicht nach Ansicht von Grünen-Chef Cem Özdemir aber nicht aus. "Die große Koalition besteht ja nicht nur aus Frau Merkel, da gibt es ja auch noch einen Herrn Seehofer, der aus Bayern da ständig streitet und dann gibt es einen Herrn Gabriel, von dem man auch nicht immer weiß, wofür er gerade steht. Der hat morgens eine andere Meinung wie mittags und wie abends. Das trägt nicht dazu bei, dass Politik attraktiv wird. Und hier im Land habe ich im Wahlkampf jetzt oft gehört: Der Staat zieht sich zurück aus der Fläche durch den demografischen Wandel, oft ist der einzige Bus, der noch kommt, der Schulbus. Das ist nicht gerade eine Werbung und dass hat offensichtlich dazu geführt, dass viele die AfD ein bisschen als eine Art Denkzettel sehen für die demokratischen Parteien." Die Grünen selbst mussten am Sonntagabend noch um den Einzug in den Landtag bangen. Schaffen sie es, könnte es in Schwerin rein rechnerisch eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen geben. Ministerpräsident Erwin Sellering hat sich noch nicht festgelegt, ob er die bisherige Regierungskoalition mit der CDU fortsetzen will. "Wir werden Gespräche führen mit allen, für die rechnerisch eine Koalition reicht und dann schauen, mit wem am meisten sozialdemokratische Inhalte positiv für's Land umgesetzt werden kann." Von der Bundeskanzlerin forderte Sellering einen Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. Merkel könne nicht so tun, als ob das alles ganz einfach sei, sagte der SPD-Ministerpräsident.