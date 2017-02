SPD spricht von Schmutzkampagne gegen Schulz

Wenn sich der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in den letzten Tagen geärgert haben sollte, ließ er es sich am Montag jedenfalls nicht anmerken. Aus der Union waren Vorwürfe laut geworden, Schulz habe in seiner Zeit als Präsident des Europaparlaments seine Aufgaben nicht klar genug von den Tätigkeiten als SPD-Politiker getrennt. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley wies das am Montag zurück. Die Vorwürfe seien kalter Kaffee und schon mehrfach durch das Europaparlament geprüft worden. Es sei eine Diffamierung Schulz mit US-Präsident Donald Trump zu vergleichen oder dazu aufzurufen, belastendes Material gegen ihn zu sammeln. "Ich hoffe, dass wir nicht die Vorboten einer echten Schmutzkampagne erleben, denn die Diffamierungen, die gegen ihn laut werden, die sind schon sehr bemerkenswert. Sei es, dass man ihn mit Donald Trump vergleicht, sei es, dass ein CDU-Abgeordneter des Europäischen Parlaments dazu aufruft, belastendes Material über Martin Schulz zu sammeln und an die Geschäftsstelle weiterzugeben. Das lässt nichts Gutes erwarten, aber es wird nichts helfen, dem politischen Gegner, denn Martin Schulz ist jemand, der überzeugen und begeistern kann." Aus den Reihen der Europa-Abgeordneten der Union war ein neunseitiges Dossier bekanntgeworden, das vermeintliche Verfehlungen von Schulz auflistet. CDU-Generalsekretär Peter Tauber warf Schulz vor, Deutschland schlecht zu reden. Er versicherte aber, die Union werde einen fairen Wahlkampf ohne Angriffe gegen die Person Schulz führen. CDU-Vizechef Armin Laschet wies den Vorwurf einer Schmutzkampagne zurück: "Also dass man mal inhaltlich sieht, für was steht eigentlich Martin Schulz, was hat sich am Programm der SPD verändert, was hat er auch im Europäischen Parlament an Positionen vertreten, das halte ich für einen legitimen Vorgang der Auseinandersetzung. Ich habe bisher nichts erkennen können, was irgendeine Art Schmutzkampagne wäre" Man werde Schulz künftig stärker an die Kluft zwischen Aussagen und eigener Politik erinnern, hieß es bei der CDU. Zuvor hatte die Spitze der Partei über eine Strategie zum Umgang mit Schulz und dem rasanten Zuwachs der SPD in Umfragen beraten.