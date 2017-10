SPD will sich auf Oppositionsarbeit einstellen

Die neue Fraktionschefin Andrea Nahles und der neue erste Parlamentarische Geschäftsführer Carsten Schneider sollen die Bundestagsabgeordneten der SPD fit für die Oppositionsarbeit machen. Die 153 SPD-Abgeordneten waren am Dienstag zur Klausursitzung im Berliner Reichstag geladen. Dabei sollte unter anderem darüber beraten werden, wie die bei der Bundestagswahl abgestrafte Partei das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen kann. "Oppositionsarbeit heißt aber eben auch, dass es um erste eigene parlamentarische Initiativen geht. Die Regierungsbildung dauert ja noch. Aber der Bundestag konstituiert sich am 24. Oktober. Und wir legen dann auch los. Wir werden den vier Parteien jetzt auch auf die Finger gucken, ob sie ihre Wahlversprechen einhalten." Auch das künftige Verhältnis zur Linkspartei und der Umgang mit den Rechtspopulisten von der AfD sollte auf der Sitzung der SPD-Fraktion thematisiert werden. Bei ihrem Auftritt vor den Journalisten am Dienstag in Berlin war Nahles bereits voll in der Rolle der Oppositionsführerin angekommen. Es sei unerträglich, dass Union, FDP und Grüne jetzt schon über die Verteilung der Ministerposten spekulieren würden. "Meine Damen und Herren, die jetzt die Regierung bilden, es geht jetzt aber nicht darum, wer was macht, sondern es geht darum, was wollen sie eigentlich machen. Wie wollen Sie denn unser Land voranbringen? Was soll es denn sein? Sie sollten sich jetzt mal zusammenreißen und mal auf den Hosenboden setzen. Und dann mal anfangen, diese Regierung auch inhaltlich zu begründen." Die SPD wird im neuen Bundestag nur einen statt bisher zwei Vizepräsidenten des Parlaments stellen. Wen die Sozialdemokraten vorschlagen werden, ist offen.