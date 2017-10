SPD wird stärkste Kraft in Niedersachsen - Zitterpartie um Rot-Grün

Drei Wochen nach ihrer Schlappe bei der Bundestagswahl geht die SPD als Sieger vom Feld. Bei der Landtagswahl am Sonntag in Niedersachsen wurden die Sozialdemokraten den Hochrechnungen zufolge erstmals seit 19 Jahren wieder die stärkste Kraft. Die Anhänger freut der Erfolg: "Ich finde das ein sensationelles Ergebnis, ein super Ergebnis. Das haben wir Stephan Weil zu verdanken. Aber es zeigt auch, dass die Partei eine Wahl gewinnen kann, wenn sie bei den Menschen zu Hause ist. Und wenn sie verlässliche Politik macht." "Ich bin begeistert, aber es spiegelt das wieder, was man an Stimmung wahrgenommen hat als Wahlkämpferin in den letzten Wochen." "Wir haben gewonnen, wir sind mit Abstand die stärkste Kraft, damit war vor ein paar Wochen überhaupt nicht zu rechnen. Heute wird gefeiert, da mache ich mir über Koalitionen keine Gedanken." Die CDU landete in dem norddeutschen Flächenland mit seinen sechs Millionen Wählern demnach auf dem zweiten Platz. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Stephan Weil kann damit weiterregieren, offen war allerdings, in welcher Konstellation. Drittstärkste Kraft wurden die Grünen, die aber stark an Wählerstimmen verloren. Nach einer ARD-Hochrechnung am Abend könnte es für eine Fortsetzung der rot-grünen Landesregierung reichen. Die Mehrheit wäre aber sehr knapp. Grünen-Vorsitzende Simone Peter: "Letztes Mal hat's bis halb zwölf gedauert, wir setzen jetzt noch was drauf, und Rot-Grün wird möglich. Da bin ich mir sicher." Neben Grünen und FDP schafft auch die rechtspopulistische AfD erstmals den Einzug in den Landtag in Hannover, allerdings nur knapp. In den nächsten Tagen gilt es für Stephan Weil einen Koalitionspartner zu finden. Der SPD-Spitzenkandidat sagte, er werde außer mit der AfD mit allen Parteien im Landtag sondieren. Auf dieser Grundlage werde dann schnell eine "starke und handlungsfähige Landesregierung" gebildet.