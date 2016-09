Spektakulärer Abriss in Großbritannien: Sprengexperten haben am Mittwoch den Schornstein eines alten Kraftwerks in der Grafschaft Kent kontrolliert zum Einsturz gebracht. Das Kraftwerk war nach Medienberichten von 1979 bis 2012 in Betrieb. Mit dem Schornstein wurde demnach das bisher größte Betonbauwerk in Großbritannien zerstört. Übrig blieben etwa 40.000 Tonnen Geröll.