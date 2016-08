Der australischen Polizei ist ein Schlag gegen die Drogenmafia gelungen. Am Sonntag beschlagnahmte sie 95 Kilogramm Kokain - gefunden auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen von Sydney. Tim Fitzgerald von der Polizei New South Wales. O-TON TIM FITZGERALD, POLIZEI NEW SOUTH WALES. "Bei der Durchsuchung der Kabine, in der sich zwei Kanadierinnen aufhielten, stießen wir auf mehrere Koffer, die verschlossen waren. Mit Spezialgeräten scannten wir die Koffer von außen. Durch diese Tests stießen wir auf Kokain. In der Folge haben wir die Koffer geöffnet und stießen dabei auf zahlreiche Päckchen mit 35 Kilogramm Kokain. Bei einer zweiten Durchsuchung in einer weiteren Kabine, in der ein Kanadier reiste, fanden wir dann weitere ebenfalls verschlossene Koffer. Darin befanden sich 60 Kilogramm Kokain." Die drei Kanadier wurden festgenommen und müssen sich nun wegen Drogenschmuggels vor einem australischen Gericht verantworten. Das Kokain wäre auf dem Schwarzmarkt umgerechnet etwa 24 Millionen Euro wert.