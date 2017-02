Spiegel-Titel provoziert

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Passanten in Berlin und ihre Meinung zum Titelbild des SPIEGEL: "Ha, sehr provokantes Bild. Das ist so das Erste, was mir dazu einfällt." "Ich glaube, es war die falsche Wahl, die die Amerikaner getroffen haben." "Ich finde es zu hart für den Anfang. Sicher hat er Äußerungen gemacht, die ich persönlich nicht gut finde." "Ja, ich denke, dass das gut ist eigentlich, um die Diskussion zu starten." Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur des deutschen Nachrichtenmagazins DER SPIEGEL am Sonntag in Köln: "Ich halte es gar nicht so wahnsinnig provokant. Wir zeigen, worum es geht. Es geht im Moment ja tatsächlich um die Demokratie, um die Freiheit, um die Menschrechte. Es geht um die liberale Demokratie, wie wir sie wertschätzen. Und Donald Trump hat in den ersten zwei Wochen seiner Amtszeit mit diversen Handlungen, Verachtung der Justiz, Verachtung der Medien, Verachtung multilateraler Abkommen und Institutionen bewiesen, dass er die Demokratie ernsthaft bedroht. Und das zeigen wir."