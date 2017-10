Spionage-Prozess gegen Schweizer begonnen

Auftakt im Prozess gegen Daniel M. am Oberlandesgericht Frankfurt am Mittwoch. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 54-jährigen Schweizer vor, im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienst des Bundes fast vier Jahre lang die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung und einige ihrer Mitarbeiter ausspioniert zu haben. Der Oberstaatsanwalt Lienhard Weiß. "Zunächst hat der Angeklagte mit Hilfe von Dritten, persönliche Daten von drei Steuerfahndern beschafft. Diese Daten fanden sich dann später in den schweizerischen Haftbefehlen gegen eben diese Steuerfahnder wieder." Die Behörden in Nordrhein-Westfalen hatten seit 2010 Steuer-CDs mit Datensätzen mutmaßlicher Steuerhinterzieher gekauft. Die Informationen waren Schweizer Banken entwendet worden. Die Datensätze hatten dem Fiskus mehrere Milliarden Euro an Mehreinnahmen eingebracht. "Der Angeklagte hat nach unseren Erkenntnissen vom schweizerischen Geheimdienst ein Gesamthonorar in Höhe von etwa 120.000 Euro versprochen bekommen. Er wurde im April diesen Jahres hier in Frankfurt festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft." Der ehemalige Schweizer Polizeibeamte könnte mit einer Bewährungsstrafe von anderthalb bis zwei Jahren sowie einer Geldauflage davonkommen. Dafür muss er ein umfassendes Geständnis ablegen.