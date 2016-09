Im Berliner Kanzleramt trafen am Sonntagnachmittag die Spitzen der Großen Koalition zu einem Treffen zusammen. Zuvor wollte CDU-Chefin Angela Merkel am Mittag zu einem Unionstreffen mit CSU-Chef Horst Seehofer zusammenkommen. Vor allem in der Flüchtlingspolitik waren die Gräben in der Koalition zuletzt immer weiter aufgerissen. Besonders die CSU-Forderung nach einer Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr ist umstritten. Ein Jahr vor der Bundestagswahl liegen die Koalitionspartner aber auch in anderen Politikfeldern über Kreuz. Etwa bei der Erbschaftsteuer, der Angleichung der Ost-Renten oder der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen.