Sportfreunde Lotte hoffen auf Pokal-Sensation

Volles Haus bei der Pressekonferenz des Drittligisten Sportfreunde Lotte am Montag. Am Dienstagabend trifft die Überraschungsmannschaft der diesjährigen Pokalrunde auf Borussia Dortmund. Dabei wird das Spiel nicht im Stadion von Lotte ausgetragen, sondern im wenige Kilometer entfernten Osnabrück. Eigentlich sollte das Spiel schon am 28. Februar in Lotte angepfiffen werden, war aber wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Der Heimvorteil, auf den Lotte gehofft hatte, sei damit dahin, sagte Lotte-Trainer Ismail Atalan. "Aber was die Umgebung angeht, ist das für uns ein Nachteil. Weil wir uns eben doch fremd fühlen werden halt eben. Weil wir alle, ein Spieler lebt auch von seiner Orientierung. Also, es hört sich vielleicht zu detailliert an, aber wenn man das Tor von uns, der Platz ist ja ein bisschen länger und breiter als in Osnabrück. Und deswegen ist das schon ein kleiner Nachteil für uns. Deswegen ist es kein Heimspiel." Champions League-Teilnehmer Borussia Dortmund ist im Spiel gegen Lotte natürlich haushoher Favorit. Auch wenn die Dortmunder in der Bundesliga zuletzt gegen Hertha BSC verloren hatten: "Dortmund - man merkt es, wenn man sich die Spiele anguckt - dass sie immer im Hinterkopf haben, wie stark sie sind. Sie können immer einen Gang hochschalten, in der Offensive vor allem. Und können auch von der Bank raus immer nachlegen. Deswegen denke ich schon, dass es überhaupt kein Nachteil ist, eher sogar ein Vorteil, kurz vor dem Spiel, dass noch einmal wachgerüttelt worden sind von Hertha BSC. Also, ich hätte mir lieber gewünscht, sie hätten 7:0 gewonnen. Dann wären sie vielleicht ein bisschen lockerer hier angekommen." Sollte Lotte tatsächlich die Sensation schaffen und auch Borussia Dortmund aus dem Pokal schmeißen, wartet im Halbfinale eine weitere Herausforderung. Der Gegner dann hieße Bayern München.