Mit Schwung ins Jahr 2017 - dieses Motto galt für alle, die am Sonntag in Berlin beim traditionellen Neujahrslauf an den Start gingen. Diesmal waren es mehr als 4.500. Aus allen Alters- und Leistungsgruppen. Und zum Teil mit lustigen Verkleidungen. Wer sich vorgenommen hatte, im neuen Jahr mehr Sport zu treiben, konnte so schon einmal einen Anfang machen. Wobei es am Sonntag nicht um persönliche Bestzeiten ging, sondern allein um das Dabeisein. "Nachdem man gestern viel gegessen hat und über Weihnachten, ist es ganz gut, jetzt so zu starten." "Um das Jahr einzuleiten und viel Spaß zu haben und dann viel Freude und schon mit viel Energie ins neue Jahr rein zu gehen. Das kann man am besten, wenn man auch ein bisschen Energie abgibt hier auf dem Lauf." "Ich probiere, jedes Jahr hier her zu kommen. Und ich bin hier, weil es immer das sportliche Jahr wunderbar einleitet. Und wenn man als Ziel den Marathon hat, dann ist es ein super Start ins Jahr." Die vier Kilometer lange Strecke startet und endet traditionell am Brandenburger Tor. Rein sportlich gesehen, eine überschaubare Herausforderung also. Am Ende ging es für fast alle gut gelaunt und ohne Wadenkrämpfe ins Ziel. Die ersten Laufkilometer des Jahres sind geschafft. Und eine Urkunde dafür gab es außerdem.