Spott für Trump, Erdogan und Johnson

Der halbnackte Hintern von Boris Johnson. Ein Motiv für den Rosenmontagszug in Köln. Natürlich geht es um den Bexit - eine politische Entscheidung, die im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt hat. Wenige Tage vor Weiberfastnacht haben die Karnevalsvereine in Köln am Dienstag ihre Motivwagen vorgestellt. In diesem Jahr natürlich auch dabei: Motive zu US-Präsident Donald Trump. An dem Mann kommen auch die Karnevalisten nicht vorbei, sagt der Zugleiter des Kölner Rosenmontagszug, Christoph Kuckelkorn: "Also ich finde Donald Trump so darzustellen, dass er der Bösewicht der Klasse ist, der gleichzeitig der Lehrerin, der Freiheitsstatue, unter den Rock fasst, finde ich schon eine drastische Darstellung. Es zeigt auch sehr deutlich, wie wir die Situation sehen. Er hat ja seine Gegenkandidatin, die er an den Haaren hinter sich her zieht, wir haben Wladimir Putin auf dem Wagen, der ihn gerne neben sich sitzen hätte und die anderen Schüler wollen gar nichts mit ihm zu tun haben. Also für die Kinder auch wieder so eine Deutungsebene, die sie ganz gut verstehen." Die Mainzer Karnevalisten haben in diesem Jahr das Tump-el-tier am Start. Ebenso wie eine Pappfigur des türkischen Präsidenten Erdogan, der mit seinem Trecker unter anderem die Pressefreiheit niedermäht. Zornige Zwerge fordern "Verräter raus" und meinen "Das Beet ist voll!" - Parallelen zur Pegida-Bewegung natürlich gewollt. In diesem Jahr werden in Mainz besonders viele Polizisten an der Strecke stehen, um für die Sicherheit zu sorgen. Die Besucher müssten nichts befürchten, sagt der Leiter der Polizeidirektion Mainz, Achim Zahn: "Die Bürger brauchen sich keine Sorgen zu machen. Wir tun alles dafür, um die Sicherheit zu gewährleisten, und der Mainzer Rosenmontagszug ist der sicherste im Land." Noch laufen die Vorbereitungen für die Rosenmontagszüge auf Hochtouren. Bis zum 27. Februar soll aber alles für den Höhepunkt des Straßenkarnevals bereit sein. Am Aschermittwoch, dem 1. März, ist dann bekanntlich alles wieder vorbei.