Nach dem Anschlag am Wochenende in New York hat die Polizei im benachbarten New Jersey am Montag bis zu fünf Sprengsätze in einem Rucksack in einem Mülleimer entdeckt. Der Fundort lag in der Nähe eines Bahnhofs. Der Hinweis kam von zwei Männern, sagte der Bürgermeister der Stadt Elizabeth, Christian Bollwage. Sie hatten den Rucksack am Sonntagabend in einem Mülleimer gefunden. "Sie haben einige Drähte gesehen, die an einem Rohr befestigt waren. Sie sind zum Polizei-Hauptquartier gegangen und haben berichtet, was sie gefunden haben. Die Polizei hat dann die Bombenentschärfer benachrichtigt. Diese haben dann eine Drohne geschickt, die den Gegenstand als verdächtig identifiziert hat." Ein Sprengsatz sei detoniert, als er per Roboter entschärft werden sollte, sagte Bollwage. Niemand sei verletzt worden. Auch die Bundespolizei FBI wurde in dem Fall hinzugezogen. Unklar sei allerdings, ob es sich um einen versuchten Anschlag gehandelt habe oder ob der Rucksack von jemanden weggeworfen worden sei, hieß es. In New York waren am Samstag bei einer Explosion 29 Menschen verletzt worden. Ob im aktuellen Fall ein Zusammenhang zu dem Anschlag in New York bestand, war zunächst nicht bekannt.