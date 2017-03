Sprengstoffpaket kam aus Griechenland

Ein im Bundesfinanzministerium abgefangenes Paket mit Sprengstoff kam nach Polizeiangaben aus Griechenland. Der dortige stellvertretende Bürgerschutzminister Nikos Toskas habe seinen deutschen Amtskollegen kontaktiert, teilte ein Polizeibeamter mit. Demnach sei das Paket mit dem griechischen Postdienst Elta befördert worden. Die Berliner Polizei hatte am Mittwochnachmittag erklärt, das in dem Päckchen enthaltene Gemisch wäre geeignet gewesen, erhebliche Verletzungen beim Öffnen des Pakets zu verursachen. Polizeisprecher Thomas Neuendorf. O-TON THOMAS NEUENDORF, SPRECHER BERLINER POLIZEI "So gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei zum Bundesfinanzministerium gerufen, weil dort auf der Postverteilerstelle ein verdächtiger Gegenstand, ein verdächtiges Paket aufgefunden wurde. Die Spezialisten dann von der Kriminaltechnik haben dieses Paket angeguckt, haben dort auch einen Zünder entdeckt. Der wurde vor Ort entschärft, und weil nicht genau klar war, was dieses Paket noch enthält, wurde es zum Sprengplatz im Grunewald gebracht und dort kontrolliert gesprengt." Als Verfechter eines strengen Sparkurses gilt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gilt in Griechenland als unbeliebt. Die Untersuchungen zum Paket dauern an.