Sprung ins Nass

Hüpf, hüpf, Sprung - so stürzte sich die Cliff-Diver-Konkurrenz im chilenischen Lago Ranco in die Tiefe. Doch der Herren-Siegersprung der World Series war dieser Dive des Mexikaners Jonathan Paredes, der sich nach der Wertung überglücklich zeigte: "Das ist noch so unwirklich für mich. Ich dachte, dass ich nur diese Runde gewinne und den Favoriten etwas unter Druck setze. Ich hatte höchstens mit dem zweiten Platz gerechnet." Bei den Damen siegte erneut die Australierin Rhiannan Iffland. "Ich kann es noch gar nicht glauben, ich habe gerade so viel Energie in mir, unglaublich", so Iffland. Der Endrunde in Chile war bereits Springen in Bosnien-Herzegowina, auf den Azoren und an anderen Orten vorangegangen.