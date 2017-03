Staatsanwalt - Marcel H. handelte kaltblütig, aber planvoll

Nach der Festnahme des Tatverdächtigen von Herne haben sich die Ermittler am Freitag in Dortmund geäußert. Marcel H. habe zwei Tötungsdelikte sowie die Legung eines Brandes gestanden. O-Ton Gregor Lange, Polizeipräsident Dortmund: "Auch die Entscheidung, den Fahndungsdruck in Herne noch einmal zu verstärken, hat sich nach allem, was dann gestern Abend stattgefunden hat, als richtig erwiesen. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich mich bei den vielen Menschen, die uns aus der Bevölkerung hilfreich zur Seite gestanden haben, bedanken." O-Ton Kerstin Wittmeier, Polizeipräsidentin Bochum: "Natürlich verspürt man in so einem Augenblick Erleichterung. Aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass ich in meinem beruflichen Lebensweg bisher noch keinen Fall hatte, der mich auch persönlich so stark betroffen gemacht hat und wo ich auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festgestellt habe, dass natürlich alle erleichtert waren gestern, aber dass eine Betroffenheit auch noch geblieben ist." O-Ton Danyal Maibaum, Staatsanwaltschaft Bochum: "Das Verhalten des Beschuldigten weckt natürlich den Anschein, dass man hier dringend den Beschuldigten durch einen forensischen Sachverständigen begutachten lassen muss. Das machen wir ohnehin in solchen Fällen immer, hier aber umso mehr. Aber einerseits natürlich diese kaltblütigen Taten, andererseits geht er aber auch, wie gesagt, sehr planvoll vor und hat viele Erinnerungen." O-Ton Frage eines Journalisten: "Wie tritt er den jetzt in den Vernehmungen auf, Reue oder eiskalt?" O-Ton Klaus-Peter Lipphaus, Leiter Mordkommission Bochum: "Eiskalt, eiskalt, er diktiert den Kollegen." O-Ton Klaus-Peter Lipphaus, Leiter Mordkommission Bochum: "Man kann ihn einschätzen als nicht dumm, als relativ intelligent, er kann sich an viele Sachen im Detail erinnern. Und er wirkt sehr eiskalt, emotionslos."