Staatsmedien - Nordkorea testet neuen Raketenantrieb

Das staatliche nordkoreanische Fernsehen sprach von einem großen Erfolg. Das Land habe einen besonders schubstarken neuen Raketenantrieb getestet. Der erfolgreiche Test sei eine "Wiedergeburt" der Raketenindustrie des Landes, wurde Machthaber Kim Jong Un zitiert. Der neue Antrieb werde dem Land helfen, "Weltklasse-Niveau beim Befördern von Satelliten zu erreichen". Damit könnte das Aggregat auch für Langstrecken-Raketen geeignet sein. Nordkorea hat in der jüngsten Vergangenheit eine Reihe von Atom- und Raketentests absolviert. Beobachter glauben, dass das Land eine Atomrakete bauen will, die die USA erreichen kann. Die USA und China wollen zusammenarbeiten, um Nordkorea bei seinen Waffenprogrammen "auf einen anderen Kurs" zu bringen, wie US-Außenminister Rex Tillerson am Samstag nach einem Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi sagte. Zuletzt gab es Verstimmungen zwischen den beiden Ländern wegen der geplanten Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems in Südkorea.