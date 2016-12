Die Russische Flagge wehte am Montag auf Halbmast. Einen Tag nach dem Absturz einer Passagiermaschine über dem schwarzen Meer rief Präsident Wladimir Putin einen Tag Staatstrauer aus. Viele Menschen legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an, in Gedenken an die Mitglieder des weltberühmten Chors der Roten Armee, die in der verunglückten Maschine saßen. "Meine Großväter sangen in dem Ensemble der 1940er und 1950er Jahre. Das Ensemble ist mir daher sehr nah. Es ist eine schreckliche Tragödie. Unglaublich, dass das passiert ist." Am Sonntag war eine Tupolew-Maschine mit 92 Menschen an Bord abgestürzt. Keiner überlebte das Unglück. Die Maschine war auf dem Weg nach Syrien als sie zwei Minuten nach dem Start in Sotschi vom Radar verschwand. Russland hält einen Anschlag als Ursache für den Absturz für unwahrscheinlich. Noch sei es zu früh, um ein abschließendes Urteil zu bilden. Aber die Möglichkeit eines Terroranschlags stehe alles andere als oben auf der Liste, sagte der Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Unterdessen geht die Suche nach Opfern und Trümmerteilen weiter. Bislang wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums elf Leichen geborgen. Die sogenannte Blackbox mit den aufgezeichneten Daten und Tonaufnahmen aus dem Cockpit wurde bislang nicht gefunden.