Stars erhöhen Druck auf Harvey Weinstein

Die Vorwürfe gegen Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung haben die Diskussion über Sexismus und Übergriffe auf Frauen neu entfacht. Die US-Schauspielerin Jane Fonda sagte in einem BBC-Interview in London am Donnerstag, Gott sei Dank werde über das Thema nun geredet. "Das ist wohl kaum ein Einzelfall in Hollywood. Es ist sehr weit verbreitet, so wie in jedem Land auf dieser Welt, in jedem Bereich. In Konzernen und Regierungen. Zu viele Männer glauben, sie hätten solche Ansprüche, es ist wie eine Epidemie. Und wenn jemand so berühmt und mächtig ist, wie Harvey, dann wird darüber geredet. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Frauen so mutig waren, damit an die Öffentlichkeit zu gehen." Auch die britische Schauspielerin Emma Thompson hofft, dass der Skandal etwas ins Rollen bringt. "Eins der größten Probleme an unserem derzeitigen System ist, dass so viele einfach blind sind. Wir können doch nicht die Frauen, denen so etwas passiert verantwortlich machen. Warum müssen nur sie das benennen? Wir müssen alle hinschauen und sagen, was passiert." Mehrere Frauen werfen dem Hollywood-Produzenten sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung vor, die Fälle reichen über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten. Weinstein selbst weist die Vorwürfe zurück. Er habe nie Sex mit jemandem gehabt, der nicht einvernehmlich gewesen sei. Am Samstag will die Oscar-Akademie auf einer Sondersitzung über Weinstein beraten.