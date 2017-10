Start der Frankfurter Buchmesse

Geschäftiges Treiben herrscht am Mittwoch auf der 69. Frankfurter Buchmesse. Es ist der erste Tag auf dem diesjährigen weltgrößten Branchentreffen, der allerdings nur dem Fachpublikum vorbehalten ist. Hier tummelt sich derzeit alles, was in der Literaturbranche Rang und Namen hat. Darunter auch der österreichische Schriftsteller Robert Menasse, der für seinen Roman "Die Hauptstadt" mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Oder der Bestsellerautor Ken Follett, der in Frankfurt seinen neuen Roman "Das Fundament der Ewigkeit" vorstellt. Die Bücherschau am Main will viele Aspekte beleuchten, sagt Messe-Chef Jürgen Boos. "Ja, die Buchmesse muss sich immer eigentlich mit drei Dimensionen beschäftigen: Das eine ist die kulturelle, die Literatur, die kulturelle. Es ist die wirtschaftliche, der Rechtehandel und es ist aber eine politische Dimension. Die drei lassen sich nicht trennen. Bücher sind immer politisch. Und wir haben leider, insbesondere in Europa die Situation, dass Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, Pressefreiheit eingeschränkt ist, man nicht mehr publizieren kann in vielen Ländern, was wichtig ist, was man will, dass Kritik nicht möglich ist und das ist ein riesen Schwerpunkt dieses Jahr. Natürlich müssen wir drüber reden und darauf hinweisen." Ehrengast in diesem Jahr ist Frankreich. Etwa 180 Autoren des Nachbarlandes haben ihr Kommen zugesagt. "Für mich ist die französische Literatur eine sehr kritische Literatur: Intellektueller als unsere, beschäftigt sich mehr mit brennenden Fragen in der Gesellschaft, um Houellebecq zu nennen. Also da glaube ich, tut der Franzose sich mit seiner eigenen Literatur mehr weh, ja, schneidet mehr ins Fleisch, als wir es tun." Autoren und Verlage nutzen die alljährliche Gelegenheit, um sich und ihre Werke auch einmal anders zu präsentieren. In diesem Jahr sind über 7.300 Aussteller aus 102 Ländern dabei. Es werden rund 280.000 Besucher erwartet. Zunächst dürfen sich nur Fachbesucher auf der Buchmesse tummeln, am Wochenende darf dann jedermann in den Neuerscheinungen schmökern und schauen, was so ganz nach dem eigenen Geschmack ist. Die Auswahl ist - wie immer - riesig.