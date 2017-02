Startschuss für die Berlinale

Seit Donnerstagabend ist es wieder so weit. Die Berlinale lockt die Cineasten. Und neben der Show in den Kinos, gibt es auch die Show davor. "Sehen und gesehen werden" ist das Motto auf dem Roten Teppich. Trotz der eisigen Temperaturen zeigten sich die Stars und Sternchen leicht bekleidet. Wer gut aussehen will, muss leiden. Doch die Berlinale ist viel mehr, sagt Festival-Chef Dieter Kosslick. Es gehe immer auch um Politik. "Ich würde sagen, der politische Schwerpunkt ist der, dass es diese Unterschiedlichkeit der Dinge gibt. Und dass man einfach sehen muss, dass die Welt bunter ist, als dass sich das manche Leute vorstellen. Und ich glaube, wenn man all diese wunderbaren Filme sieht, die auch Humor haben, dann weiß man, dass es eine friedliche Welt gibt. Jedenfalls hoffe ich, dass wir das zehn Tage hier ausstrahlen können." Eröffnet wurde die 67. Berlinale mit dem Film "Django". Der Film erzählt die Lebensgeschichte des berühmten Gitarristen und Komponisten Jean "Django" Reinhardt, der als einer der Mitbegründer des europäischen Jazz gilt. Als Sinti wurden er und seine Familie verfolgt und schikaniert. Für Regisseur Etienne Comar ist der Stoff hochaktuell: "Ich hatte das Gefühl, dass es viel mit unserer jetzigen Zeit zu tun hat. Es gibt wirklich eine ganze Menge Parallelen. Deshalb habe ich mich für diese Zeit und natürlich auch für diese Charaktere entschieden. Ich finde, dass die Musik unglaublich lebendig ist, sehr viel Freiheit. Ich bin jedes Mal, wenn ich es höre, berührt." Knapp 400 Filme werden in den kommenden zehn Tagen auf der Berlinale zu sehen sein. Davon konkurrieren 18 Beiträge um den Goldenen und die Silbernen Bären, die am 18. Februar vergeben werden.