Proteste in Mexiko. Hunderte Menschen machten am Mittwoch ihrem Unmut über die Erhöhungen der Gas- und Benzinpreise Luft. In vielen Städten blockierten Demonstranten die Straßen. Daraufhin kam es zu kilometerlangen Staus. Viele Protestierende forderten den Rücktritt von Präsident Enrique Peña Nieto. "Er hat klar gesagt, die Kraftstoffpreise werden nicht steigen. Und schon nach kurzer Zeit steigen die Preise doch. Wie kann das sein? Jeder von uns spürt es in der Familie, als Mexikaner." "Meine ganze Familie und ich leben von meiner Arbeit, die Situation ist wirklich schlecht. Die Regierung sagt nur, die Änderung sei unvermeidbar. Aber die Wahrheit ist, wir sind nicht einverstanden." Am 1. Januar trat ein Gesetz zur Liberalisierung der Kraftstoffpreise in Kraft. Damit beendete Mexikos Regierung das langjährige Monopol des Staatskonzerns Petróleos Mexicanos. Künftig soll der Markt den Preis regulieren. Präsident Peña Nieto verteidigte die Reform. "Es gibt keinen größeren Verlust für eine Gesellschaft als ein verantwortungsloser Umgang mit der Stabilität unserer Wirtschaft. Deshalb müssen wir alle Herausforderungen dieser Anpassung annehmen, um voranzuschreiten." Die Kraftstoffpreise waren im neuen Jahr rund 20 Prozent höher als noch 2016. Viele Tankstellen blieben aus Angst vor wütenden und gewaltbereiten Demonstranten vorerst geschlossen.