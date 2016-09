HINWEIS: Sie erhalten diesen Beitrag ohne Sprechertext. O-TON FRANK-WALTER STEINMEIER (SPD), BUNDESAUSSENMINISTER "Heute Abend schaut die Welt, schauen wir mit Hoffnungen aber auch mit ernsten Erwartungen nach Aleppo, nach Damaskus, nach Idlib und auch auf diejenigen in der Region natürlich, die Einfluss auf die Konfliktparteien haben, um die Waffenruhe, die zur Stunde beginnen soll, am Ende tatsächlich durchzusetzen. Wir fordern alle Seiten auf, die Vereinbarung, die nach Tagen und Wochen des Verhandelns zuletzt dann zwischen dem amerikanischen und dem russischen Außenminister am Wochenende zustande gekommen ist, wir fordern alle Seiten auf, diese Vereinbarung jetzt zu respektieren. Spiele auf den Rücken der Menschen und Taktierereien um Geländegewinne, das muss jetzt ein Ende haben. Noch ist nicht ausgemacht, dass sich eine Waffenruhe einstellt und ob sie dann auch hält. Aber wir jetzt zumindest wieder eine halbwegs realistische Chance, den von Krieg gebeutelten Menschen in Syrien tatsächlich Hilfe zukommen zu lassen. Wenn es die Bedingungen zulassen, sind wir wie viele andere dazu bereit. Und nicht nur das, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass nicht nur eine Waffenruhe herrscht und dass nicht nur humanitäre Hilfsleistungen ihr Ziel erreichen. Wir wollen vor allen Dingen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Verhandlungen um eine politische Lösung für die Zukunft Syriens in Genf wieder aufgenommen werden."