Nachdem Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier davon erfahren hatte, dass auch die Union seine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten unterstützen will, änderte er seine Reisepläne. Anstatt wie geplant von Brüssel direkt weiter nach Ankara in die Türkei zu reisen, flog er zunächst nach Berlin. Und gab dort ein kurzes Statement zu seiner politischen Zukunft ab: "Ja, das ist natürlich ein ganz besonderer Tag. Ich bin dankbar für die große Unterstützung, für viele Ermutigungen, die ich von vielen Menschen erhalten habe, auch solchen außerhalb der Politik. Ich freue mich darüber. Ich freue mich über das Vertrauen. Aber ich weiß natürlich auch, dass darin eine Riesen-Verantwortung steckt." Steinmeier ist Umfragen zufolge derzeit der beliebteste Politiker in Deutschland. Die Menschen, so scheint es, können sich gut vorstellen, dass er demnächst im Berliner Schloss Bellevue einziehen wird. O-TON PASSANTIN RENATE STEINER "Der Steinmeier, ja, ich glaube, dass das nicht schlecht ist. Das kann schon sein, ja. Ich finde ihn persönlich sehr sympathisch. Und seine Aussagen sind auch ganz in Ordnung, ja, kann sein, ja." O-TON PASSANTIN ILKA BAUMANN "Nee, also ich, ich finde das schon gut, also auch wenn man SPD-Wähler vielleicht ist, aber ich finde, er strahlt so eine Seriosität aus und auch so eine Ehrlichkeit. Also irgendwie vertraut man ihm. Also mir geht es jedenfalls so." O-TON PASSANT UWE BAUMANN "Doch, er hat auch das Alter, die Reife, sage ich mal, die Erfahrung, die politische, um uns gut zu vertreten in der Welt. Gute Wahl, sind wir einverstanden, kann er machen, ja." O-TON PASSANT MARTIN GREISINGER "Warum finde ich den gut? Er hat eine klare Linie, für mich jedenfalls, und vertritt, sagen wir mal, zu 70 Prozent meine Meinung." Als amtierender Bundesaußenminister reist Steinmeier jetzt aber zunächst in die Türkei. Dort, so ließ er wissen, erwarte er schwierige Gespräche.