HINWEIS: Dieser Beitrag ist ohne Sprechertext. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Mittwoch in Berlin: "Nach den militärischen Veränderungen in der Lage "On the Ground" ist es jetzt die Verantwortung des Regimes in Damaskus, Russlands und des Irans, dafür zu sorgen, dass die humanitäre Hilfe ihr Ziel findet. Ich habe dazu, wie gesagt, mit dem russischen Außenminister telefoniert." // "Ich bin fest davon überzeugt, und ich bin nicht der einzige, das natürlich der Fall von Aleppo, der bevorsteht, die militärische Situation in Syrien gravierend verändern wird. Aber er wird nicht das Ende des Krieges sein. Möglicherweise wird der Krieg mit anderen Mitteln fortgeführt. Möglicherweise werden wir sehen, dass es mehr eine Mischung aus militärischer Konfrontation und terroristischen Attentaten wird. Aber, dass die Auseinandersetzung ein Ende haben wird, daran sollte niemand glauben. Niemand sollte sich Illusionen machen."