Steinmeier erstmals zu Besuch beim Papst

Premiere beim Papst: Papst Franziskus hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender am Montag im Vatikan zu einer Privataudienz empfangen. Am Sonntag hatte der Bundespräsident einen Vortrag mit dem Titel "500 Jahre Reformation: Europa zwischen Einheit und Vielfalt" in der evangelischen Christuskirche in Rom gehalten. Steinmeier war als langjähriger Außenminister schon fast überall auf der Welt. Aber bisher nicht im Vatikan. Der Papst begrüßte Steinmeier laut Medienberichten mit den Worten: "Guten Morgen, Herr Präsident". Bei der Audienz dürfte im Jubiläumsjahr der Reformation das Verhältnis von evangelischer und katholischer Kirche ebenso Thema gewesen sein wie die internationale Lage und die weltweiten Migrations- und Flüchtlingsbewegungen sowie nicht zuletzt die Entwicklungen in Deutschland angesichts der jüngsten Wahlergebnisse.